Traktor stürzt an Weinberg

Ein Traktor ist am Donnerstag an einem Weinberg in Eltville (Rheingau-Taunus) auf einen Weg gestürzt, der Fahrer wurde schwer verletzt.

Der 32-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Die Ursache des Unglücks muss noch ermittelt werden.