Traktor wird von Zug erfasst - Fahrer stirbt

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Nordhessen ist ein Traktor-Fahrer von einer Regionalbahn erfasst worden und gestorben. Es war bereits der dritte tödliche Zugunfall innerhalb von nur zwei Tagen.

Gegen 12.40 Uhr am Montagmittag passierte der tödliche Unfall: Laut Polizei befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Traktor einen Wirtschaftsweg zwischen Frankenberg-Viermünden (Waldeck-Frankenberg) und Vöhl-Ederbringshausen. Als er an einem unbeschrankten Bahnübergang die Gleise queren wollte, sei es zu dem Zusammenstoß mit der Regionalbahn gekommen.

Der Traktor wurde von dem Regionalzug erfasst Bild © Hessennews TV

Bahnstrecke gesperrt: Probleme im Regionalverkehr

Den Angaben zufolge kam für den Traktorfahrer jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Bahnstrecke, auf der die Regionalbahn 97 zwischen Marburg und Brilon (NRW) pendelt, wurde nach dem Unfall gesperrt. Wie die Bahn mitteilte, kam es in der Folge zu großen Betriebsbeeinträchtigungen in beiden Richtungen.

Drittes Bahnunglück innerhalb zwei Tagen

Der Unfall in Frankenberg ist der dritte tödliche Unfall an einem Bahnübergang in Hessen innerhalb von zwei Tagen: Am Sonntag sind zwei Menschen ebenfalls an Bahnübergängen getötet worden. In Bürstadt (Bergstraße) kam ein 70 Jahre alter Mann ums Leben, als er an einem unbeschrankten Fußgängerübergang aus noch ungeklärten Gründen von einer herannahenden Regionalbahn erfasst.

In Kriftel (Main-Taunus) wurde ein blinder Mann mit seinem Hund von einer S-Bahn erfasst. Er trat trotz geschlossener Schranke auf den halbbeschrankten Bahnübergang. Bei dem 74 Jahre alten Unfallopfer handelte es sich laut Landrat Michael Cyriax (CDU) um den Kreisbeigeordneten Werner Moritz-Kiefert. "Wir sind alle geschockt, dass er auf derart tragische Weise aus dem Leben gerissen wurde", sagte Cyriax am Montag. Es sei ein "großer menschlicher Verlust" für den Kreis.