Zu nah am Gleis gehalten Traktorfahrer nach Zusammenstoß mit Güterzug schwerverletzt

Ein Traktorfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Güterzug schwer verletzt worden.

Laut Polizei hatte er am Mittwochnachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Heringen (Hersfeld-Rothenburg) gewartet und stand zu nah am Gleis. Der voll beladene Zug rammte den Traktor.