Es war bereits der dritte Schwertransport innerhalb weniger Wochen: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde erneut ein Transformator vom Frankfurter Osten zu einem Umspannwerk in Maintal transportiert. Begleitet wurde er von einer Polizei-Eskorte.

72,4 Meter lang, 5,2 Meter hoch und 430 Tonnen schwer: Das waren die Dimensionen des Schwerlasttransports, der am Dienstagabend von der Hanauer Landstraße in Frankfurt zu einem Umspannwerk in Maintal-Dörnigheim (Main-Kinzig) unterwegs gewesen ist. Das Fahrzeug - etwa sechs Mal so lang wie ein Standard-Linienbus - hatte einen Transformator geladen.

Um 22 Uhr sollte der Transport laut Polizei im Bereich der Hanauer Landstraße auf die Straße gehen; insgesamt waren für die Strecke vier Stunden eingeplant.

Ankunft für 2 Uhr geplant

Zwischen der Umladestelle und dem Erreichen der Hanauer Landstraße sollten mehrere Rangiermanöver im Bereich der Ernst-Heinkel-Straße erfolgen, wie die Polizei mitteilte.

Der Schwertransport fährt vom Frankfurter Osten bis nach Maintal-Dörnigheim. Bild © Polizei Frankfurt, OpenStreetMaps-Mitwirkende , hessenschau.de

Die Ankunft des Transports am Maintaler Umspannwerk war demnach für 2 Uhr am Mittwochmorgen geplant. Anwohnerinnen und Anwohner im Stadtgebiet Maintal wurden gebeten, die vorübergehend eingerichteten Halteverbote zu beachten.

Dritter Schwertransport innerhalb weniger Wochen - aber nicht der schwerste

Bereits Ende März war ein Transformator nach Maintal transportiert worden. Wenige Tage zuvor hatte zudem ein Schwertransport einen Transformator zum Umspannwerk des Stromnetzbetreibers Tennet in Bergen-Enkheim gebracht. Die Einsätze waren jeweils ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.

Videobeitrag Video Schwertransport nach Maintal Video Bild © hs Ende des Videobeitrags

Die neuen Transformatoren in den Umspannwerken sollen laut Tennet und Energieversorger Mainova die Vorgänger aus den 1960er- und 1970er-Jahren ersetzen. Dadurch könnten die Netzkapazitäten bis 2027 um rund 50 Prozent erhöht werden.

Das lassen sich die Unternehmen einiges kosten: Netzbetreiber Tennet gibt nach eigener Aussage einen "mittleren sechsstelligen Betrag" pro Transport aus. Dazu komme eine Vorbereitungszeit von mehreren Monaten.