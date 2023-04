Es ist bereits der dritte Schwertransport innerhalb weniger Wochen: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird erneut ein Transformator vom Frankfurter Osten zu einem Umspannwerk in Maintal transportiert. Begleitet wird er von einer Polizei-Eskorte.

72,4 Meter lang, 5,2 Meter hoch und 430 Tonnen schwer: Das sind die Dimensionen des Schwerlasttransports, der am Dienstagabend von der Hanauer Landstraße in Frankfurt zu einem Umspannwerk in Maintal-Dörnigheim (Main-Kinzig) unterwegs ist. Das Fahrzeug - etwa sechs Mal so lang wie ein Standard-Linienbus - hat einen Transformator geladen.

Um 22 Uhr soll der Transport laut Polizei im Bereich der Hanauer Landstraße auf die Straße gehen; insgesamt sind für die Strecke vier Stunden eingeplant.

Verkehrsbehinderungen während Transport möglich

In dieser Zeit könne es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, insbesondere

im Stadtgebiet Frankfurt auf der Hanauer Landstraße und den angrenzenden Straßen zwischen Ratswegkreisel und An der Mainkur

auf der B8 zwischen dem Stadtgebiet Frankfurt und Maintal

und im Stadtgebiet von Maintal.

Der Schwertransport fährt vom Frankfurter Osten bis nach Maintal-Dörnigheim. Bild © Polizei Frankfurt, OpenStreetMaps-Mitwirkende , hessenschau.de

Zwischen der Umladestelle und dem Erreichen der Hanauer Landstraße sollen zudem mehrere Rangiermanöver im Bereich der Ernst-Heinkel-Straße erfolgen, wie die Polizei mitteilte. Dafür müsse teilweise auch die Gegenfahrbahn genutzt werden.

Die Ankunft des Transports am Maintaler Umspannwerk ist demnach für 2 Uhr am Mittwochmorgen geplant. Anwohnerinnen und Anwohner im Stadtgebiet Maintal werden gebeten, die vorübergehend eingerichteten Halteverbote zu beachten.

Dritter Schwertransport innerhalb weniger Wochen - aber nicht der schwerste

Bereits Ende März war ein Transformator nach Maintal transportiert worden. Wenige Tage zuvor hatte zudem ein Schwertransport einen Transformator zum Umspannwerk des Stromnetzbetreibers Tennet in Bergen-Enkheim gebracht. Die Einsätze waren jeweils ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.

Videobeitrag Video Schwertransport nach Maintal Video Bild © hs Ende des Videobeitrags

Die neuen Transformatoren in den Umspannwerken sollen laut Tennet und Energieversorger Mainova die Vorgänger aus den 1960er- und 1970er-Jahren ersetzen. Dadurch könnten die Netzkapazitäten bis 2027 um rund 50 Prozent erhöht werden.

Das lassen sich die Unternehmen einiges kosten: Netzbetreiber Tennet gibt nach eigener Aussage einen "mittleren sechsstelligen Betrag" pro Transport aus. Dazu komme eine Vorbereitungszeit von mehreren Monaten.