Während eines Silvester-Einsatzes der Feuerwehr in Witzenhausen durchbrach ein Transporter die Absperrung und fuhr auf die Einsatzkräfte zu. Nur durch Glück kam niemand zu Schaden. Der Bürgermeister verurteilte den Vorfall scharf.

Bei einem Routineeinsatz in Witzenhausen (Werra-Meißner) sind in der Silvesternacht mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr nur knapp einer Katastrophe entgangen. Während Löscharbeiten an einer Brücke durchbrach ein kleiner Transporter die Absperrung und raste auf die Feuerwehrleute zu, wie Staatsanwaltschaft Kassel und Polizeidirektion Werra-Meißner am Donnerstag gemeinsam mitteilten.

"Mit Vollgas und quietschenden Reifen fuhr der Wagen auf uns zu", berichtet Bürgermeister Lukas Sittel (SPD), der auch als Freiwilliger Feuerwehrmann im Einsatz war. Laut Polizei sprang ein Feuerwehrmann gerade noch rechtzeitig zur Seite, ein anderer presste sich an ein Einsatzfahrzeug und entging einem Zusammenstoß nur um Haaresbreite. Verletzt wurde niemand.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der Einsatz war schon fast beendet, als es gegen 2.30 Uhr zu dem Vorfall kam, wie Stadtbrandinspektor Claus Demandt dem hr sagte. Die Einsatzkräfte seien gerade noch mit Aufräumarbeiten nach einem Gerümpelbrand beschäftigt gewesen, als sich der Wagen aus der Schlange der wartenden Autos gelöst habe und ohne Vorwarnung losgefahren sei.

Der Wagen sei dann laut hupend und teils auf dem Bordstein durch den Einsatzort gerast. "Hätten nicht alle so schnell reagiert, wäre sicher jemand überfahren worden", glaubt Demandt.

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Die Polizei nahm den 36 Jahre alten Fahrer des Transporters kurze Zeit später fest. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,1 Promille. Zudem besitzt der Mann aus Witzenhausen keinen Führerschein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Am Donnerstag wurde der Verdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Der erließ einen Haftbefehl unter anderem wegen Verdachts des versuchten Totschlags, der allerdings zunächst außer Vollzug gesetzt wurde, da keine Fluchtgefahr bestehe.

Schock sitzt tief

Obwohl niemand verletzt wurde, sitzt der Schock bei den Betroffenen noch tief. "Wenn man darüber nachdenkt, dass man von so einem kleinen Einsatz fast nicht mehr lebend nach Hause kommt, dann fühlt sich das nicht gut an", sagt Stadtbrandinspektor Demandt. Nach dem Vorfall habe er mit anderen Einsatzkräften noch länger zusammengesessen und darüber gesprochen.

Bürgermeister Sittel findet klare Worte in Richtung des Fahrers: "Solch ein Verhalten gegenüber ehrenamtlichen Einsatzkräften ist völlig inakzeptabel." Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, bleibt für das Stadtoberhaupt und die Einsatzkräfte ein Rätsel. "Es passt aber ins Bild einer zunehmend verrohenden Gesellschaft", sagt Sittel.