Tödlicher Unfall in Sontra

Der Fahrer eines Transporters ist in Sontra bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Er war auf einer Bundesstraße in den Gegenverkehr geraten und frontal in einen Sattelzug gekracht.

Bei einem Verkehrsunfall bei Sontra (Werra-Meißner) ist am Dienstagmorgen ein 29 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Männer wurden schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei war ein Sprinter um kurz vor 6 Uhr auf der B400 durch Sontra in Richtung Breitau gefahren. Offenbar scherte er aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich nach links aus, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen.

Fahrer eingeklemmt

Der Fahrer des Sprinters wurde eingeklemmt und starb, seine 29- und 34 Jahre alten Mitfahrer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 45 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die B400 wurde während der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Da der Sattelzug aus dem Graben geborgen werden musste und Benzin ausgelaufen war, dauerten die Arbeiten mehrere Stunden. Der Sachschaden lag nach Polizeiangaben bei 55.000 Euro.

Sendung: hr1, 18.09.2018, 9.00 Uhr