Handbremse nicht angezogen Transporter rollt in Rhein

Ein Transporter ist am Mittwoch von einem Parkplatz in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) aus in den Rhein gerollt.

Ein Fahrradfahrer wich dem Wagen in letzter Sekunde aus. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des Kleinlasters vergessen, die Handbremse anzuziehen. Die Beamten trafen ihn in einem Hotel.