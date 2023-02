Nach einem tödlichen Unfall auf der A3 am Frankfurter Flughafen muss sich der Fahrer eines Transporters vor Gericht verantworten. Er hatte nach einem Auffahrunfall einen Ersthelfer angefahren, der 33-Jährige starb.

Audiobeitrag Audio Nach tödlichem Unfall: Transporterfahrer vor Gericht Audio Die Unfallstelle auf der A3. (Archivfoto) Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Vor dem Amtsgericht Groß-Gerau steht seit Mittwoch ein 39 Jahre alter Transporterfahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Er soll betrunken an einer Unfallstelle auf der A3 im vergangenen Mai einen Folgeunfall verursacht haben, bei dem ein Ersthelfer ums Leben kam.

Mehr als 1,3 Promille Alkohol im Blut

Laut Staatsanwaltschaft fuhr der 39-Jährige mit 120 Stundenkilometern über die Autobahn, als er mit dem Transporter in eine Unfallstelle fuhr. Der Unfallverursacher soll zum Unfallzeitpunkt mehr als 1,3 Promille Alkohol im Blut gehabt haben.

Zuvor waren zwischen dem Frankfurter Kreuz und Kelsterbach (Groß-Gerau) zwei Autos in einen Auffahrunfall verwickelt, der relativ glimpflich verlief. Ein weiteres Auto hielt daraufhin auf dem Standstreifen an. Die drei Insassen im Alter von 21, 28 und 33 Jahren stiegen aus und liefen auf die Fahrbahn, um den Unfallbeteiligten zu helfen.

Insgesamt elf Verletzte

In diesem Moment fuhr der mit insgesamt fünf Männern besetzte Transporter in die Unfallstelle und prallte gegen die beschädigten Autos. Er traf dabei auch den 33 Jahre alten Ersthelfer, der noch an der Unfallstelle starb.

Ein weiterer Ersthelfer wurde bei dem Unfall auf den rechten Fahrstreifen geschleudert. Nach Polizeiangaben wurde der Mann dann von einem zunächst unbekannten Kleinwagenfahrer erfasst, wenige Meter mitgeschleift und letztlich überfahren. Dieser Ersthelfer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Bei den Unfällen wurden insgesamt elf Menschen verletzt, sechs von ihnen schwer, darunter auch einige lebensbedrohlich.

Am Frankfurter Flughafen Nach schwerem Unfall auf der A3: Wohl weiteres Fahrzeug verwickelt Ein Transporter prallte in eine Unfallstelle, ein Ersthelfer starb und elf Menschen wurden verletzt. Nach dem schweren Unfall auf der A3 in der Nähe des Frankfurter Flughafens rückt nun ein weiterer Wagen in den Fokus der Polizei. Zum Artikel

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen