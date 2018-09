Grünen-Politiker Walter Rammler hatte sich an eine alte Trauerweide in Fulda gebunden.

Grünen-Politiker Walter Rammler hatte sich an eine alte Trauerweide in Fulda gebunden. Bild © hessenschau.de, hr, osthessen-news.de

Eine 110 Jahre alte Trauerweide in Fulda ist gefällt worden - unter Protest. Ein Grünen-Politiker hatte sich an den Stamm binden lassen. Doch die Stadt sah in dem kranken Baum eine Gefahr.

Eine Trauerweide in Fulda ist trotz Widerstands gefällt worden. Etwa 50 Demonstranten hatten sich am Dienstagmorgen an dem 15 Meter hohen und 110 Jahre alten Baum versammelt. Der Grünen-Politiker Walter Rammler ließ sich aus Protest mit einem Seil an den Stamm binden. Er wolle den Baum retten, sagte er, ihn so lange wie möglich am Leben erhalten.

Doch als Spezialisten mit Kran und Kettensäge anrückten, musste Rammler weichen. Die ersten Äste aus der Krone fielen am Vormittag bereits, bis zum Mittag war der gesamte Baum gefällt.

Die Weide direkt neben einem Parkhaus an der Ecke Brauhausstraße/Rangstraße stand nach Angaben der Stadtverwaltung nicht mehr sicher und gefährdete Verkehrsteilnehmer. Die Weide sei "innen absolut verfault und hohl", sagte der Leiter des Grünflächenamts, Stefan Retter. Der Baum hatte ihm zufolge nur noch im äußeren Bereich ein Korsett, das ihn stützte. Eine sogenannte Braunfäule habe das Holz zersetzt. Außerdem hatten bereits der Parkhausbau und ein Autounfall die Weide geschädigt.

Grünen-Politiker für "baumchirurgischen Eingriff"

Rammler nannte Beispiele, bei denen "baumchirurgische Eingriffe" geholfen hätten: die Dorflinde in Großenlüder-Bimbach (Fulda) und die Kastanien gegenüber dem Generalvikariat in Fulda. Weil Anwohner und Bürger gegen das Fällen protestiert hatten, stehen diese alten Bäume noch.

Aber die Trauerweide am Parkhaus wäre auch nach Einschätzung von Baumpfleger Carsten Bohl nicht zu retten gewesen, wie er im Vorfeld erklärt hatte: "Wenn wir jetzt den Baum verkehrssicher schneiden würden - das heißt, bis auf vier Meter stehen lassen - dann vertagen wir das Problem nur."

Sendung: hr4, 18.09.2019, 8.30 Uhr