Ein hohes Bußgeld und einen Punkt in Flensburg erwartet einen Trekkerfahrer in Dillenburg, der am Freitag auf einem blanken Felgen unterwegs war.

Laut Polizei war der Mann zudem ohne Sicherung der Ladung an einem Polizeigebäude vorbei gefahren. Er sei mit Reifen losgefahren, sagte der Mann. Später fand sich der Reifen tatsächlich.