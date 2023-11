Auto stürzt in Nebenarm der Diemel

Autofahrer durchbricht Zaun und stürzt in Fluss

Ein Autofahrer ist im nordhessischen Trendelburg von der Straße abgekommen und an einer Brücke in einen Nebenarm der Diemel gestürzt. Er wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre.

Wie die Polizei am Samstag berichtete, war der Autofahrer auf dem Weg von Hofgeismar in den Trendelburger Ortsteil Sielen (beiden Kassel). Dabei habe er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren, einen Zaun an einer Brücke durchbrochen und sei ins Wasser gestürzt.

Fahrer in kritischem Zustand

Der 46-Jährige wurde laut Polizei ins Klinikum Kassel gebracht, sein Gesundheitszustand ist kritisch. Die Bergungsarbeiten hätten sich auf Grund der örtlichen Gegebenheiten sehr schwierig gestaltet. Neben dem Fahrer waren keine weiteren Personen im Fahrzeug.

Die Feuerwehr errichtete vorsorglich eine Ölsperre. Ein Umweltschaden sei aber nicht entstanden, sagte ein Polizeisprecher.