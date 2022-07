36-Jähriger verletzt in Klinik

36-Jähriger verletzt in Klinik Tretroll-Fahrer mit fast zwei Promille intus unter Pkw gerutscht

Mit fast zwei Promille Alkohol intus ist ein 36-Jähriger in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) auf einem Tretroller verunglückt und unter ein Auto gerutscht.

Der stark betrunkene Tretroll-Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über den Roller, stürzte und rutschte unter ein geparktes Auto, berichtete die Polizei am Dienstag zu dem Unfall vom Montag . Der Mann kam verletzt in eine Klinik.