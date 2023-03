Trickbetrüger haben mittels eines Schockanrufs eine Rentnerin in Fulda um eine mittlere fünfstellige Summe gebracht.

Eine Frau gab sich am Donnerstag am Telefon als ihre Tochter aus: Sie habe einen tödlichen Unfall verursacht und sitze in Haft, könne aber per Kaution freikommen. Danach habe die Seniorin einer Frau im Amtsgericht das Geld übergeben, so die Polizei am Freitag.