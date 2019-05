Eine 91 Jahre alte Frau ist am Freitag in ihrer Wohnung in Kriftel (Main-Taunus) bestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag ließ sie eine unbekannte Frau ins Haus, die nach Stift und Zettel fragte. Diese ließ eine Komplizin ins Haus. Die Täterinnen stahlen eine Geldkassette mit 700 Euro Bargeld darin.