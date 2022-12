In der Nacht auf Donnerstag wurde in ein Geschäft in der Frankfurter Straße in Marburg eingebrochen.

Nachdem der oder die Täter den Glaseinsatz der Eingangstür zerstört hatten, haben sie ein Sparschwein mit Trinkgeldern in unbekannter Höhe geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.