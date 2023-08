Trinkwasser mit Bakterien in drei hessischen Kommunen verunreinigt

Kurzmeldung Trinkwasser mit Bakterien in drei hessischen Kommunen verunreinigt

In mindestens drei hessischen Kommunen wird wegen bakterieller Verunreinigungen das Abkochen von Trinkwasser empfohlen.

Betroffen sind laut Mitteilungen Teile der jeweiligen Kommunen Königstein (Hochtaunus), Heppenheim (Bergstraße) und Heuchelheim (Gießen). In Königstein sowie in Heppenheim gilt die Empfehlung seit Donnerstag, in Heuchelheim bereits seit Anfang der Woche. Die betroffenen Leitungsnetze sollen desinfiziert werden, die Dauer war zunächst unklar.