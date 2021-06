Urteil zur Gewalt rund um die Proteste im Dannenröder Forst: Eine A49-Ausbau-Gegnerin, die ihren Namen verschweigt, ist in Alsfeld zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden und bleibt weiter in Haft.

Nach ihrem Protest gegen den Ausbau der A49 im Dannenröder Forst und nach mutmaßlichen Attacken gegen Polizisten muss eine Umweltaktivistin ins Gefängnis. Das Amtsgericht Alsfeld (Vogelsberg) verurteilte die junge Frau am Mittwoch zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Sie soll bei einer Räumungsaktion am 26. November in dem Waldstück nahe dem mittelhessischen Homberg/Ohm Polizisten getreten haben, die sie in 15 Metern Höhe vom Baum holen wollten. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft - was angesichts des Tatvorwurfs der gefährlichen Körperverletzung recht unüblich ist. Doch das Gericht sah Fluchtgefahr bei der Frau, weil sie ihre Identität verschweigt.

Strafmaß wie von Anklage gefordert

Die Staatsanwaltschaft warf der Angeklagten zunächst versuchte Tötung vor. Später lautete der Vorwurf aber abgeschwächt auf gefährliche Körperverletzung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Mit dem Strafmaß entsprach das Gericht in etwa der Anklage, die eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren gefordert hatte. Die Verteidigung hatte für einen Freispruch plädiert.

Auch zum Urteil versammelten sich erneut mehr als 20 Unterstützer der beharrlich schweigenden A49-Ausbau-Gegnerin am Gerichtsgebäude. Sie bekräftigten ihre Solidarität mit der Angeklagten, die sie "Ella" nennen. Im Prozess wurde sie als UWP1 geführt - als "Unbekannte Weibliche Person 1"

Im Gerichtssaal kam es während der Urteilsverkündung zu tumultartigen Szenen, wie Amtsgerichtsdirektor und Pressesprecher Klaus Schwaderlapp berichtete. Mehrere Zuschauer hätten gesungen und seien von Polizisten aus dem Saal entfernt worden. Auch die Angeklagte habe Parolen skandiert, als sie abgeführt wurde.

Misstrauen der Waldbesetzer gegen die Justiz

Den Prozess bezeichneten die Unterstützter der Angeklagten als Farce. Sie sind fest davon überzeugt: Es gehe dabei mehr um politische Ziele als um die konkreten Vorfälle im Wald. Die Angeklagte offenbarte im Prozess-Verlauf ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Justizsystem: "Ich habe Angst vor Überwachung und Repressionen durch die Polizei."

Eskaliert war die Situation zwischen der jungen Frau und der Polizei bei den wochenlangen Räumungen von Protestcamps und Rodungen Ende vergangenen Jahres im Dannenröder Forst. Demonstranten waren dazu immer wieder hoch in die Bäume geklettert, um das Abholzen zu verhindern.

Angriff in schwindelerregender Höhe

Der Frau wird vorgeworfen, in einem der Camps auf einer Seiltraverse in rund 15 Metern Höhe einen Polizisten mehrfach ins Gesicht und einmal gegen den Kopf getreten und einem weiteren Beamten ihr Knie ins Gesicht gestoßen zu haben.

Einer der beiden Beamten soll unter anderem Verletzungen an der Schulter sowie Bewegungseinschränkungen der Halswirbelsäule erlitten haben, der andere ein Hämatom im Gesicht, wie Oberstaatsanwältin Ute Sehlbach-Schellenberg bei der Verlesung der Anklageschrift sagte.

Zudem habe die junge Frau zumindest billigend in Kauf genommen, dass die beiden Beamten hätten abstürzen und sich lebensgefährlich hätten verletzen können.

Baumhäuser und Barrikaden gegen Autobahn-Ausbau

Im Dannenröder Forst sowie im nahe gelegenen Maulbacher Wald und im Herrenwald bei Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) waren zwischen Oktober 2020 und März 2021 insgesamt 85 Hektar Wald gerodet worden für den Weiterbau der A49. Aus Protest dagegen hatten Umwelt- und Klimaschützer Waldgebiete besetzt und zahlreiche Baumhäuser und Barrikaden errichtet. Sie mussten von der Polizei aufwändig entfernt werden. Dabei kam es auch immer wieder zu Zwischenfällen und mehreren Verletzten.

Einsatzkräfte wurden laut den Behörden mit Steinen, Fäkalien oder Pyrotechnik beworfen oder mit Zwillen beschossen worden. Die Aktivisten ihrerseits hatten der Polizei wiederholt vorgeworfen, bei der Räumung gewaltsam vorzugehen und Menschenleben zu gefährden.

Die A49 soll einmal Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden. Umweltschützer sehen das Projekt im Widerspruch zu einer umweltfreundlichen Verkehrswende - die Befürworter der Autobahn erhoffen sich weniger Lärm und Verkehrsbelastung in Dörfern der Region und eine bessere Straßenanbindung für Pendler. Die Bauarbeiten für den Lückenschluss laufen bereits.

Millionen-Kosten für Polizeieinsatz

Eine erste Bilanz wurde zu dem umfangreichen, in dieser Form bislang einmaligen Polizei-Einsatz auch schon gezogen. Nach Angaben des hessischen Innenministeriums kostete er mindestens 31 Millionen Euro.

Da man jederzeit mit gewalttätigen Handlungen und Störaktionen haben rechnen müssen, seien zeitweise mehr als 2.000 Polizeikräfte im Einsatz gewesen. Die Ausbaugegner hatten auch mit lebensgefährlichen Abseil-Aktionen an Autobahnbrücken auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht.