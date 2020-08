Erinnerungen an George Floyd: Sequenzen aus dem Video in Frankfurt

In den sozialen Netzwerken sorgt das Video eines Polizeieinsatzes in Frankfurt für Aufregung. Zu erkennen ist, wie eine bereits am Boden fixierte Person von Polizisten getreten wird. Die Polizei bestätigte inzwischen Ermittlungsverfahren gegen mindestens einen Beamten.

Es sind hektische Szenen, die die Handykamera festhält. Alles spielt sich auf wenigen Quadratmetern ab, das Objekiv kann nicht alles gleichzeitig erfassen. Zu erkennen ist ein Körper, der am Boden liegt, die Beine in einer schwarzen Hose sind zu sehen, weiße Turnschuhe und ein rosafarbenes Hemd. Der Kopf der am Boden liegenden Person ist nicht zu erkennen. Zwei Polizisten in dunkler Einsatzmontur sind über den Mann gebeugt, fixieren ihn am Boden. Dann tritt einer der Polizisten, dem Festgenommenen zwei Mal mit voller Wucht in den Rücken.

"Lasst ihn in Ruhe. Bitte lasst ihn in Ruhe", ruft eine Männerstimme, während ein dritter Polizist die Beine des Fixierten verdreht. Mehrere Polizisten schwärmen aus, schubsen Beobachter der Szene weg. Ein Beamter versprüht Pfefferspray. Stöhnen und Schreie sind zu hören. Dann tritt ein blonder Polizist von rechts ins Bild und tritt zu - ungefähr auf der Höhe, auf der sich der Kopf des Festgenommenen befinden müsste. Zwei Kollegen greifen ein, schieben den Treter zur Seite.

Erinnerungen an George Floyd

Seit Montagvormittag kursiert ein Videomitschnitt, der diese Szene zeigt, in den sozialen Netzwerken . Entstanden ist die Aufnahme nach übereinstimmenden Schilderungen von Polizei und der Gruppe "beheardffm", die das Video auf Instagram eingestellt hat, in der Nacht vom 15. auf den 16. August im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen.

Für viele Kommentatoren im Netz ist das Video ein weiterer Beleg für Polizeigewalt - zumal es sich bei der am Boden liegenden Person um einen Menschen mit Migrationshintergrund handeln soll. "Rechtlich rechtfertigt wirklich nichts den Umstand, dass die Polizisten den bereits am Boden fixierten Betroffenen mit mehreren Knietritten und mit einem gezielten Fußtritt in Richtung des Kopfes malträtieren und zusammentreten", erklärt etwa der Düsseldorfer Anwalt Blaise Francis bei Instagram.

Einige Kommentatoren vergleichen den Vorfall mit dem Erstickungstod des Afroamerikaners George Floyd Ende Mai dieses Jahres in den USA. Floyd war verstorben, nachdem ein Polizist gut acht Minuten lang auf seinem Nacken kniete. Der Vorfall löste wochenlange Proteste in den USA und darüber hinaus aus. Andere Kommentatoren fühlen sich an das unlängst veröffentlichte Video eines Polizeieinsatzes in Düsseldorf erinnert, wo am Wochenende ein schwarzer Teenager von Polizisten ebenfalls am Boden fixiert wurde, indem ihm ein Beamter das Knie in den Nacken drückte.

Zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet

Über den Hintergrund des Vorfalls können derzeit allerdings weder die Veröffentlicher des Videos noch die Polizei genaue Auskunft geben. Das Polizeipräsidium Frankfurt bestätigte auf hr-Anfrage, dass der Vorfall bekannt sei. Jedoch liegen bislang noch keine Informationen darüber vor, was den Polizeieinsatz ausgelöst hat. In diesem Zusammenhang liefen jedoch zwei Ermittlungsverfahren - gegen die festgenommene Person und gegen mindestens einen Polizisten.