Ein heftiger Zusammenstoß zweier Lastwagen hat den Verkehr auf der A5 in Richtung Süden zum Stillstand gebracht. Auf der Gegenseite sorgten Gaffer für weitere Behinderungen.

Auf der A5 hat sich am Donnerstagvormittag zwischen Bad Homburg und dem Nordwestkreuz Frankfurt ein schwerer Unfall mit zwei Lkw ereignet. Beide Fahrer wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert, wie die Polizei mitteilte. In der Folge bildete sich in Richtung Süden ein langer Stau. Noch am frühen Nachmittag mussten Autofahrer an der Stelle eine Stunde mehr für ihre Fahrt einplanen.

Gegen 10.45 Uhr fuhr in Höhe des Rasthofs Taunusblick ein Kipplaster auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen samt Anhänger auf. Der Anhänger kippte durch die Wucht des Aufpralls um, Trümmerteile lagen über die ganze Fahrbahn verteilt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Zwischenzeitlich voll gesperrt

In der Folge sperrte die Polizei die gesamte Fahrbahn nach Süden. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf fast zehn Kilometern Länge. Seit etwa 13 Uhr ist der linke Fahrstreifen wieder frei. Die Bergungsarbeiten dauerten am Nachmittag allerdings an. Wie lange sie dauern sollten, vermochte die Polizei nicht zu sagen.

Gaffer auf der Gegenfahrbahn Bild © Wiesbaden112.de

Auch auf der Gegenfahrbahn in Richtung Norden kam es zwischenzeitlich zu Staus - vermutlich wegen Gaffern, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Zeuge berichtete, dass Polizisten vor Ort die Schaulustigen notiert hätten. Das konnte der Behördensprecher nicht bestätigen.

