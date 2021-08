In Schlangenlinien gefahren

In Schlangenlinien gefahren Trunkenheitsfahrt durch Frankfurt mit 3,1 Promille

Die Polizei hat am Samstagabend in Frankfurt-Sachsenhausen einen Mann gestoppt, der mit 3,1 Promille am Steuer unterwegs war.

Laut Mitteilung von Sonntag hatte ein Zeuge beobachtet, wie dieser mit einem Kastenwagen Schlangenlinien fuhr. An einer Kreuzung tauschte der Fahrer mit einem das Steuer mit einem Beifahrer. Doch der Wagen fuhr weiterhin Schlangenlinien. Wie sich herausstellte, war auch der zweite Fahrer alkoholisiert – mit 2,2 Promille. Die Polizei stellte die Führerscheine der 31 und 33 Jahre alten Fahrer sicher und behielt den Autoschlüssel ein. Die Ermittlungen dauern an.