In Hanau sind offenbar zahlreiche Autos mit teils gravierenden Mängeln durch den TÜV gekommen. Fünf Männern wird deswegen jetzt der Prozess gemacht. Hauptangeklagter ist der Leiter der örtlichen Prüfungsstelle.

Vor dem Hanauer Landgericht müssen sich seit Donnerstag fünf Männer zwischen 29 und 74 Jahren wegen Bestechung und Bestechlichkeit verantworten. Dabei geht es laut Staatsanwaltschaft um ein korruptes Netzwerk aus TÜV-Prüfern.

Plaketten offenbar ohne Prüfung ausgestellt

Hautverdächtiger ist der Leiter der Hanauer TÜV-Stelle. Er soll zwischen August 2011 und November 2013 in 46 Fällen ohne ausreichende Fahrzeugprüfung Plaketten und Bescheinigungen ausgestellt haben.

Ihm sei dabei durchaus bewusst gewesen, dass einige Autos und Lkw gravierende Mängel aufwiesen. Er habe dafür Beträge zwischen fünf und 20 Euro bekommen. In weiteren 46 Fällen soll er einen ihm unterstellten Mitarbeiter zu solchen Taten verleitet haben.

Zwei weiteren Angeklagten wird vorgeworfen, in ihrer Werkstatt in Offenbach notwendige Reparaturen nicht durchgeführt und die Fahrzeuge zum TÜV nach Hanau gebracht zu haben. Sie hätten in einer Geschäftsbeziehung mit dem TÜV-Leiter gestanden.

Der fünfte Angeklagte, zuständig für Zulassungs- und Überführungsfahrten, soll in fünf Fällen mit der TÜV-Stelle Hanau zusammengearbeitet haben.

Hinweise aus den Reihen des TÜV

Die Staatsanwaltschaft wurde durch Hinweise aus den Reihen des TÜV auf die Vorgänge aufmerksam. Mittels verdeckter Ermittler und eigens präparierter Fahrzeuge wurden die Verdächtigen anschließend überprüft. Sie hätten dabei Autos mit teils gravierenden Mängeln durchgewunken.

Zudem wurden über 100 Fahrzeuge einer erneuten Prüfung unterzogen - und auch hier wurden teils erhebliche Mängel festgestellt. Die Ermittlungen hätten laut Staatsanwaltschaft ein eindeutiges Bild ergeben. Den Angeklagten drohen nun Haftstrafen von bis zu drei Jahren. Zunächst sind acht Verhandlungstermine angesetzt.