Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag am Bahnhof in Butzbach aufgebrachte Bahnkunden beruhigen müssen. Über 100 Insassen von Regionalzügen warteten zunächst vergeblich auf die Weiterfahrt in angekündigten Ersatzbussen.

In Butzbach (Wetterau) ist der Frust von Bahnkunden in der Nacht auf Sonntag derart eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste. Als am Samstagabend gegen 21 Uhr zwei Züge aus Frankfurt wegen Bauarbeiten in Butzbach endeten, standen plötzlich über 100 Menschen am Butzbacher Bahnhofsvorplatz.

Seit Ende September schon gibt es auf der Bahnstrecke zwischen Gießen und Butzbach Bauarbeiten. Bis Mitte Oktober fallen hier immer wieder Züge aus, worauf die Bahn vorab hingewiesen hatte. Sie versprach einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Am Samstagabend gab es davon aber offenbar zu wenige: zunächst nur einen, wie Augenzeugen berichteten, mit deutlich zu geringen Kapazitäten.

Busfahrer fühlt sich bedroht

Betroffene sprachen von "komplettem Chaos" und etwa 600 bis 700 gestrandeten Bahnkunden - eine Zahl, die weder Polizei noch Bahn auf Anfrage bestätigten. Die Menschen seien "wie die Wahnsinnigen zum Bus gerannt", schilderte eine Zeugin dem hr.

Ein Sprecher der Polizei Mittelhessen sagte auf hr-Anfrage, dass zunächst nur ein Bus zur Verfügung gestanden habe. Der Busfahrer sei von etwa 100 Menschen umringt und an der Abfahrt gehindert worden. Er habe sich so bedroht gefühlt, dass er die Polizei gerufen habe.

Auf Twitter beschrieb eine Nutzerin "tumultähnliche Zustände", die sich vor dem Butzbacher Bahnhof abspielten.

Brigitta @leuchtzeichen @DB_Bahn In Butzbach sind zum Teil tumultähnliche Zustände. Leute rennen über Gleise, Rollstuhlfahrer kommen nicht zum Bus, hunderte Leute quetschen in den Bus, zerdrücken andere, jetzt muss schon ein Krankenwagen kommen. Herzlichen Glückwunsch für die perfekte Logistik [zum Tweet]

"Leute schrien und weinten, es gab Handgreiflichkeiten", twitterte dieser Nutzer.

Auf YouTube ist in einem Video zu sehen, wie zahlreiche Menschen in der Dunkelheit am Busbahnhof versuchen, in einen Bus zu steigen . "Leute rennen hin und her. Menschen fallen. Kinder, Alte, Gehbehinderte, Blinde darunter", schreibt der Urheber unter dem Video.

Die Stimmung sei aufgeladen gewesen, bestätigte der Polizei-Sprecher. Die Beamten hätten die Bundespolizei, die für die Sicherheit der Bahnhöfe zuständig ist, informiert.

Polizei sorgt für Ersatzbusse

Eine Sprecherin der Bundespolizei berichtete, dass die Bundespolizei gegen 22 Uhr in Butzbach ankam. Zu dem Zeitpunkt hätten sich noch rund 150 Menschen dort aufgehalten. Es habe Streitereien und Rangeleien gegeben.

Bei den Bahnkunden handelte es sich nach Angaben der Bundespolizei um Insassen eines Zuges der Hessischen Landesbahn, der um 20.53 Uhr aus Frankfurt in Butzbach ankam, sowie einer Regionalbahn aus Frankfurt, die kurz danach, um 21.11 Uhr in Butzbach endete.

Die Bundespolizei habe mit der Notfallleitstelle der Bahn Rücksprache gehalten. Die Situation habe sich beruhigt, nachdem neue Ersatzbusse, darunter auch Doppelstockbusse, vor dem Bahnhof eintrafen und die Menschen abholten. Straftaten seien nicht begangen worden, auch hätten die Beamten keine Ordnungswidrigkeiten registriert. Verletzt wurde niemand.

Bahn verspricht mehr Kapazitäten am Sonntag

Die Bahn erklärte den Vorfall mit "einem erhöhten Fahrgastaufkommen wegen der Buchmesse in Frankfurt". Zwar habe man die Anzahl der Busse vorsorglich verdoppelt. "Als sich am Abend herausstellte, dass diese Kapazität nicht reichte, sei das Kontingent noch einmal aufgestockt worden", teilte ein Bahnsprecher mit. Für Sonntag habe die Bahn die Kapazitäten vorsorglich erhöht.

Wegen der Baustelle zwischen Gießen und Butzbach gilt laut Bahn noch bis zum 18. Oktober ein Ersatzfahrplan auf dieser Strecke. Betroffen sind die Züge der RB 40 und 41 und an den Wochenenden der RE 30 .

Ähnliche Situation vor acht Wochen

Wie ein Sprecher der Polizei Mittelhessen dem hr sagte, war es bereits der zweite Einsatz, bei dem Beamte aufgebrachte Bahnkunden in Butzbach beruhigen mussten. "Vor etwa acht Wochen hatten wir die gleiche Situation schon einmal hier in Butzbach, auch wegen zu wenig Ersatzbussen", sagte der Polizeisprecher.