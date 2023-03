Demonstranten seilen sich an der A648 in Frankfurt ab.

Demonstranten seilen sich an der A648 in Frankfurt ab. Bild © Mike Seeboth

Autofahrer haben es rund um Frankfurt am Wochenende schwer. Die A648 war am Samstag für eine Abseilaktion von Klimaschützern gesperrt, an der A661 wird gebaut, in der Innenstadt demonstriert - und dann stehen noch größere Sportevents an.

Frankfurt steht ein demonstrationsreiches Wochenende bevor: Vor allem am Samstag ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In einer Mitteilung ist von "mehreren Versammlungslagen im Stadtgebiet" die Rede.

Den Anfang machten Klimaaktivistinnen und -aktivisten vom Bündnis "Wald statt Asphalt" am Römerhof im Frankfurter Westen. Sie seilten sich unter dem Motto "Autobahnausbau in Frankfurt stoppen" am Samstagmittag von einer Brücke über der A648 ab.

Stadt erlaubt Abseilaktion an Autobahn

Die Autobahn war deswegen zwischen Westkreuz Frankfurt und der Ausfahrt Rebstock gut eineinhalb Stunden voll gesperrt. Bereits für 11.30 Uhr hatten die Aktivisten einen Demonstrationszug vom S-Bahnhof in Rödelheim bis zur Autobahn geplant. Erwartet wurden im Vorfeld rund 100 Teilnehmende.

Die Abseilaktion wurde von der Stadt Frankfurt genehmigt. Das sorgt für Kritik: Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen, Jens Mohrherr, befürchtet, dass durch die erforderliche Teilsperrung Bürger in einen Stau geraten und schlimmstenfalls Gefahren ausgesetzt werden könnten. Die GdP könne nicht nachvollziehen, dass die Abseilaktion in diesem Fall mit behördlicher Genehmigung geschieht, sagte Mohrherr.

Mehrere Demos: Iran, 5G und Fluglärm

In der Innenstadt sind für Samstagnachmittag außerdem mehrere Demonstrationen angemeldet, die laut Polizei "zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs" führen können. Rund 400 Personen wollen am Opernplatz ihre Solidarität mit Protestierenden im Iran bekunden. Eine weitere Iran-Demonstration - ebenfalls mit mehreren hundert Teilnehmenden - findet am Goetheplatz statt. Zudem werden mehrere hundert Menschen zu einer Demo unter dem Motto "Frankfurt 5G-frei" sowie zum Thema "Frieden in Europa" erwartet, wie das Ordnungsamt der Stadt am Freitag mitteilte.

Das "Bündnis gegen Fluglärm" will im Terminal 1 am Frankfurter Flughafen am Nachmittag gegen den "Klimakiller Luftverkehr" protestieren - und gleichzeitig an das 25-jährige Bestehen des Bürgerinitiativen-Bündnisses erinnern.

A661-Sperrung wegen Bauarbeiten

Bereits in der Nacht zum Samstag war die A661 zwischen den Anschlussstellen Frankfurt-Eckenheim und -Heddernheim in Fahrtrichtung Oberursel gesperrt. Auch in der Nacht auf Sonntag ist die Strecke wegen Brückenbauarbeiten ab 20 Uhr dicht. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, soll die Sperrung am Sonntag um 10 Uhr aufgehoben werden.

Der Fernverkehr soll weiträumig ab dem Offenbacher Kreuz über die A3 zum Frankfurter Kreuz und weiter über die A5 zum Bad Homburger Kreuz geführt werden. Für den regionalen Verkehr wird den Angaben zufolge eine Umleitung ab der Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim über die Hügelstraße, die Rosa-Luxemburg-Straße und die Marie-Curie-Straße zur Anschlussstelle Heddernheim eingerichtet.

Tausende Fans zu Sportveranstaltungen erwartet

Auch der Sonntag könnte verkehrstechnisch komplizierter werden, dann ist vor allem Frankfurt-Bornheim betroffen. Dort steht in der Fußball-Regionalliga Südwest ein Derby an: Der FSV erwartet die Offenbacher Kickers im Stadion am Bornheimer Hang, Anpfiff ist um 13 Uhr. Rund 7.000 Fans werden dazu erwartet.

Gleich nebenan steht in der Eissporthalle um 14 Uhr ein weiteres Sportevent an, zu dem fast ebenso viele Fans kommen dürften: Im Kampf um den letzten Pre-Playoff-Platz empfangen die Frankfurter Löwen die Augsburg Panthers zum entscheidenen Spiel. Alles in allem also ein arbeitsreiches Wochenende für die Frankfurter Polizei, die aber versichert, sie werde "die Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs so gering wie möglich halten".

