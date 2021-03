Knapp zwei Jahre nach der Vergewaltigung einer Frau in Bad Orb (Main-Kinzig) hofft die Polizei auf entscheidende Hinweise durch eine Fernsehfahndung.

Der Fall wird am kommenden Mittwoch (10.3.) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorgestellt, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Die Tat ereignete sich im Juni 2019 in einem Waldstück in Bad Orb.