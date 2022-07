Es kommt nicht jeden Tag vor, dass die Feuerwehr in Breuna einen viralen Hit produziert. So geschehen mit dem Video einer brennenden Böschung an der A44. Bei Twitter kocht die Kreativität hoch – die Emotionen auch.

Vermutlich hätte Twitter-User und Reporter Julius Geiler nicht damit gerechnet, dass sein Tweet zu einem Böschungsbrand bei Breuna (Kassel) so viel Wirbel machen würde. "Nein, nicht Spanien oder Griechenland. Die A44 bei Kassel", schrieb er am Mittwochabend zu einem Video, das Kräfte der Feuerwehr Breuna bei einer Einsatzfahrt am Vortag aufgenommen hatten. Darauf zu sehen: brennende Bäume und Büsche direkt an der Autobahn auf einer Länge von mehreren hundert Metern.

Eine ernste Angelegenheit und für Geiler offenkundig auch eine Auswirkung des Klimawandels, der aktuell im Süden Europas (und nicht nur dort) für verheerende Brände sorgt.

Twitter wäre aber nicht Twitter, wenn die User des Kurznachrichtendienstes nicht auch das Komische in der Tragik sehen würden. Und so trenden seitdem unter der Caption "A44 bei Kassel" mal mehr, mal weniger witzige bis absurde Bilder zum Thema . Eine kleine Auswahl.

Diese Szene aus Mad Max wirkt angesichts des fortschreitenden Klimawandels gar nicht mehr so fiktional wie ursprünglich gedacht.

Vielleicht nicht die A44, aber sicherlich eine der meistbefahrenen Straßen dieser Republik.

Ähnlich berühmt wie die A44: die legendäre Rainbow Road des Nintendo-Klassikers Mario Kart.

Schumi. Spa . 1998. Deutsche Automobilgeschichte.

Von wegen "Nicht Spanien." Wo sonst präsentieren sich deutsche Touristen so vorbildlich wie auf Mallorca?

Die imperialen Zerstörer der Star-Wars-Serie dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Und zu guter Letzt: Cthulhu , das literarische Wesen, das dem Mythos zufolge Tod über alles Leben auf der Erde bringen wird. Auch hier dürfte eine tragikomische Parallele zum Klimawandel bestehen.

Freilich gibt es auch zahlreiche Twitter-Nutzer, die dem Böschungsbrand und dem dahinter liegenden Thema wenig Spaß abgewinnen können.

Der Wahrheit am nächsten kommt wohl Twitter-User Bürgerwerke . Er schreibt: "Mit der Realität der #Klimakatastrophe überfordert? Gefühlt die Hälfte der Twitter-Nutzer:innen zieht den #Waldbrand bei Kassel neben der #A44 lieber mit Memes ins Lächerliche ..."

Letztlich wird jeder für sich entscheiden müssen, ob er oder sie den "A44-Trend" nun gut, schlecht, lustig, traurig oder einfach nur belanglos findet. Julius Geiler jedenfalls schrieb mit Blick auf die Twitter-Trends am Donnerstag: "Was habe ich angerichtet."