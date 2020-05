Bergungsarbeiten nach dem U-Bahn-Unfall in Frankfurt-Ginnheim

Bergungsarbeiten nach dem U-Bahn-Unfall in Frankfurt-Ginnheim Bild © picture-alliance/dpa

Unfall in Frankfurt

Eine U-Bahn ist in Frankfurt-Ginnheim über die Endhaltestelle hinaus gegen einen Prellbock gefahren. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Genau an der Stelle gab es vor sechs Jahren einen ähnlichen Unfall.

Der Prellbock wirkte wie ein Katapult: Die U-Bahn der Linie 1 fuhr in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.40 Uhr über die Endhaltestelle im Stadtteil Ginnheim hinaus und wurde zum Teil hochgebockt. Zwei Menschen wurden bei dem Aufprall leicht verletzt, unter ihnen auch der Fahrer der Bahn, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Zunächst war die Polizei von drei Verletzen ausgegangen.

Bergung mit Spezialkran

Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Bahn, die an der Stelle oberirdisch fährt, kam erst ein paar Meter nach dem Prellbock zum Stehen. Dabei prallte sie gegen einen Strommast und riss sie die Oberleitung ab.

Der Fahrkartenautomat bekam bei dem Unfall auch etwas ab. Bild © picture-alliance/dpa

Mit einem Spezialkran soll die Bahn am Morgen aus dem Gleis gehoben werden. Dafür muss die Strecke zum Teil gesperrt werden. Die Linien U1, U9 und die Straßenbahnlinie 16 fahren nach Angaben der Verkehrsgesellschaft Frankfurt andere Strecken, zudem wurde ein Taxi-Ersatzverkehr eingerichtet. Derzeit ist außerdem die angrenzende Landstraße für den Verkehr gesperrt. Die Polizei rief dazu auf, den Bereich zu umfahren. "Noch ist nicht absehbar, wie lange die Aufräumarbeiten dauern werden", teilte ein Sprecher mit. Zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben.

Ähnlicher Unfall 2014

Vor sechs Jahren, im April 2014, hatte sich an der Endhaltestelle in Frankfurt-Ginnheim ein ähnlicher Unfall ereignet. Damals war ein Wagen der U9 auch gegen den Prellbock gefahren und aus dem Gleisbett gehoben worden. Zehn Menschen erlitten Verletzungen, darunter auch der Bahnfahrer. Der Fahrer, so stellte sich später heraus, hatte offenbar gesundheitliche Probleme gehabt. Der Sachschaden wurde damals mit einer halben Million Euro angegeben.

Sendung: hr3, 27.05.2020, 8:20 Uhr