Ein Mann ist in Frankfurt von einer U-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war er bei einer stehenden Bahn an der Station Dornbusch zwischen zwei Waggons geklettert.

Der Unfall passierte am Montag gegen 12 Uhr. An der Strecke, die an dieser Stelle oberirdisch verläuft, wollte nach ersten Ermittlungen der Polizei ein Mann die Gleise überqueren - möglicherweise, um eine Bahn zu erreichen, die in die Gegenrichtung fuhr.

Von der anfahrenden Bahn abgerutscht

Nach Polizeiangaben kletterte er dafür bei einer stehenden U-Bahn zwischen zwei Waggons. Als der Zug in Richtung Innenstadt abfuhr, sei der Mann abgerutscht und von der Bahn erfasst worden.

Der Bahnfahrer habe dies nicht bemerkt. Passanten hätten den Notruf gewählt. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, starb aber wenig später an seinen schweren Verletzungen. Seine Identität stand zunächst nicht fest.

U-Bahn-Strecke zeitweise gesperrt

Eine Augenzeugin schilderte dem hr, es habe sich bei dem Verletzten um einen schätzungsweise 17 oder 18 Jahre alten Mann gehandelt. Die Polizei bestätigte das Alter zunächst nicht.

Die U-Bahn-Strecke wurde zwischen den Stationen Hügelstraße und Eschenheimer Tor gesperrt. Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF richtete einen Ersatzverkehr mit Taxis ein.