Die Polizei hat einen gesuchten mutmaßlichen Drogenhändler in Kassel gefasst.

Laut Mitteilung vom Mittwoch kam der 34-Jährige in U-Haft. Bei seiner Festnahme am Dienstag wurden Amphetamine, Opiate, LSD, Ecstasy und Waffen gefunden. Er hatte mit einem gestohlenen Auto einen Carport gerammt und war geflüchtet. Die Polizei fand ihn in der Nähe.