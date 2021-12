Einen Tag nach dem Einbruch mit einem Auto in ein Juweliergeschäft in Wiesbaden ist ein 44-Jähriger seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

Laut Polizei wurden auch Teile der Beute gefunden. Der Mann war mit einem gestohlenen Auto in das Schaufenster gefahren. Er wurde kurz darauf festgenommen. Die Polizei geht von mindestens einem Mittäter aus.