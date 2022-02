Der 24-Jährige, der am Samstag einen Mann vor einen Zug in Frankfurt gestoßen haben soll, ist in Untersuchungshaft genommen worden.

Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Mann ist polizeibekannt. Er soll einen 55-Jährigen am Bahnhof Rödelheim im Streit vor die einfahrende S-Bahn gestoßen haben. Passanten konnten den Lokführer warnen.