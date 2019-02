Spurensicherung am Tatort in Frankfurt-Bockenheim

Spurensicherung am Tatort in Frankfurt-Bockenheim Bild © Keutz-tvnews.de

Nach der tödlichen Messerattacke in Frankfurt-Bockenheim ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft genommen worden. Der 35 Jahre alte Mann steht im Verdacht, seine Ex-Freundin vor ihrem Wohnhaus getötet zu haben.

Ein 35-Jähriger, der im Verdacht steht, am Sonntag seine Ex-Freundin in Frankfurt-Bockenheim mit einem Messer getötet zu haben, sitzt in Untersuchungshaft. Der zuständige Haftrichter habe dies entschieden, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Mögliches Tatmotiv: Trennung und Eifersucht

Der Tatverdächtige hatte bei der Polizei die Tat gestanden, vor dem Haftrichter machte er jedoch keine Angaben mehr. Als mögliches Tatmotiv sieht die Frankfurter Staatsanwaltschaft die Trennung von seiner Freundin und Eifersucht.

Die Obduktion ergab, dass die Frau durch einen Schnitt am Hals starb. Am Sonntagabend war die Polizei in die Franz-Rückert-Allee im Frankfurter Stadtteil Bockenheim gerufen worden, weil Zeugen Schreie gehört hatten. Die Beamten fanden am Tatort die Leiche der 32-Jährigen. Der tatverdächtige Ex-Freund konnte gut zwei Stunden später in Südhessen festgenommen werden.

