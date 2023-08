Übelkeit wegen Schädlingsmittel in Florstadt

Kurzmeldung Übelkeit wegen Schädlingsmittel in Florstadt

Nach einem Einsatz um einen möglichen Gasaustritt in Florstadt (Wetterau) vermutet die Feuerwehr ein Schädlingsbekämpfungsmittel als Ursache.

Ein Überseecontainer sei am Hamburger Hafen begast worden, um gegen Schädlinge vorzugehen, teilten die Einsatzkräfte am Mittwoch mit. Anwohner hatten am Dienstag über Übelkeit und Atembeschwerden geklagt.