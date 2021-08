Rund 1.200 Motorradfahrer haben am Sonntag in Frankfurt gegen Fahrverbote und Tempobeschränkungen für Biker protestiert.

Die Protest-Rundfahrt durch die Stadt verlief laut Polizei friedlich. Verbunden war die Demo laut Organisatoren mit einer Spendensammelaktion für die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. An vielen Motorrädern war demnach Trauerflor befestigt, um der Todesopfer in den betroffenen Gebieten zu gedenken.