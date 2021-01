Schneeverwehungen, gesperrte Straßen und Räumfahrzeuge im Dauereinsatz: Frau Holle hat Hessen vielerorts einen dicken Batzen Neuschnee beschert. Doch das Wintermezzo ist nur von kurzer Dauer.

20 Zentimer Neuschnee auf dem Feldberg, 13 auf dem Hoherodskopf, elf auf der Wasserkuppe und sogar satte 21 Zentimeter neues Weiß in Michelstadt-Vielbrunn im Odenwald auf rund 450 Metern Höhe: Frau Holle hat am Sonntag landesweit ihre Kissen ausgeschüttelt. Die Räumfahrzeuge waren entsprechend im Dauereinsatz.

Kein Durchkommen in der Rhön

Ein Massenandrang in den Wintersportgebieten blieb aber wie schon an den vergangenen Wochenenden aus. Der Zulauf etwa zur Wasserkuppe und dem Hoherodskopf sei "gering bis mäßig", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag. Autofahrer in der Rhön wurden gebeten, die Hochlagen zu meiden. "Aufgrund der Schneeverwehungen bzw. nicht geräumter Fahrbahnen ist ein Durchkommen nicht mehr möglich", twitterte die Polizei Osthessen.

Die Parkplätze auf der Wasserkuppe seien ja ohnehin am Wochenende aufgrund der weiter hohen Sieben-Tage-Inzidenzlage im Landkreis Fulda (270,2) gesperrt, so der Sprecher. Die Beamten warnten zudem eindringlich vor der erhöhten Gefahr durch Schneebruch.

Volle Parkplätze im Taunus, hohe Schneebruch-Gefahr

Wintersausflügler an der Saalburg im Taunus. Bild © Imago Images

Während es auch in Nord- und Südhessen ruhig war, sorgte der Neuschnee im Taunus für etwas mehr Andrang: "Die Parkplätze sind voll im Hochtaunus und im Rheingau. Aber ansonsten gibt es nichts Außergewöhnliches zu vermelden", sagte ein Polizeisprecher, der jedoch ebenfalls auf die Gefahr durch Schneebruch hinwies.

Gerade rund um den Großen Feldberg drohen wie schon in den letzten Wochen Bäume durch die hohe Schnee- und Eislast umzustürzen. Daher blieb die Zufahrt zum Gipfel nach Kreisangaben das gesamte Wochenende weiträumig gesperrt. Auch zahlreiche weitere Straßen im gesamten Land waren wegen Schneelasten und umgestürzter Bäume nicht passierbar.

Am Donnerstag bis zu zwölf Grad

Auch zu Beginn der neuen Woche werde vor allem die Südhälfte weiteren Neuschnee abbekommen, wenn auch nicht mehr so viel, sagte hr-Meteorologe Michael Köckritz: "Mehr als fünf Zentimeter werden es nicht."

Dann aber ist es erstmal wieder vorbei mit der weißen Pracht, zur Wochenmitte hin wird es wie schon in der vergangenen Woche wieder stürmisch und sehr mild, mit bis zu zwölf Grad am Donnerstag. "Der Neuschnee wird buchstäblich weggewaschen und weggeweht", so Köckritz.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau 24.01.2021, 19.30 Uhr