Zur Mitte der Woche wird es in Hessen mit über 30 Grad wieder richtig heiß. Bis dahin müssen Sonnenanbeter und WM-Fans aber noch eine kleine Durststrecke überstehen. Auch die weiteren Aussichten sind nicht rosig.

Das WM-Wetter am Sonntag ist durchwachsen: Ab dem Nachmittag ist es überwiegend stark bewölkt, vereinzelt regnet es auch in Hessen. Bei Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad werden sicherlich dennoch tausende Fußballfans die Spiele im Freien verfolgen. Sonnenanbeter müssen sich allerdings noch etwas gedulden, bis es wieder richtig heiß wird.

Erst am Dienstag klettern die Temperaturen laut hr-Wetterredaktion langsam in die Höhe. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken wird es demnach 19 bis 27 Grad warm. "Am Dienstag wird es im Süden freundlicher, ansonsten ist es noch durchwachsen", sagt hr-Meteorologe Mark Eisenmann.

Mehr als 30 Grad im Süden

Am Mittwoch könnte dann mancherorts die 30-Grad-Marke geknackt werden, die Höchstwerte liegen bei 25 bis 31 Grad. Auf die Hessen warte ein freundlicher Sonnentag mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen, so Eisenmann. Vorallem im Süden soll es richtig gut werden. "Es ist aber eine Ein-bis Zweitagsfliege." Schon ab Donnerstag zieht eine Kaltfront nach Hessen. Dann wird es wieder wechselhafter und zum Wochenende hin kühler.

