Die Feuerwehr war am Montag beim Brand eines Hochhauses in Langen im Einsatz.

Die Feuerwehr war am Montag beim Brand eines Hochhauses in Langen im Einsatz.

Wegen eines Brandes ist in Langen ein Hochhaus geräumt worden. Über 440 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Eine Mutter und ihr dreijähriges Kind wurden verletzt.

In einem Hochhaus in Langen (Offenbach) mit 19 Stockwerken sind am Montagnachmittag mehrere Keller in Brand geraten. Das Haus musste laut Polizei geräumt werden.

Drei Leichtverletzte

Eine 33-jährige Frau und ihr drei Jahre altes Kind wurden wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Insgesamt leben über 440 Menschen in dem Gebäude.

Die Bewohner wurden von den Einsatzkräften zu einem gegenüber liegenden Parkplatz gebracht. Die Darmstädter Straße und die Woogstraße mussten zeitweise gesperrt. Die Ursache des Brandes ist laut Polizei noch unklar. Polizei und Feuerwehr waren mit rund 170 Einsatzkräften vor Ort.