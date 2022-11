Nach bewaffneten Raubüberfällen auf eine Tankstelle in Habichtswald-Dörnberg und ein Geschäft in Wolfhagen haben Ermittler am Dienstag in Kassel einen Fahndungserfolg vermeldet.

Eine achtköpfige Gruppe von Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 20 Jahren stehe unter Tatverdacht, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Bei Durchsuchungen seien Beweise sichergestellt worden.