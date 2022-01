Nach den gewaltsamen Überfällen auf Geldtransporter in Frankfurt und Limburg beginnt bald der Prozess. Der Angeklagte ist kein Unbekannter: Vor mehr als 20 Jahren entführte er den Erben der Hamburger-Tabakdynastie Reemtsma und saß lange im Gefängnis.

Der Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach wegen mehrerer Überfälle auf Geldboten beginnt am 1. Februar vor dem Kölner Landgericht. Ein Gerichtssprecher bestätigte den Termin am Freitag. Es seien 55 Verhandlungstage angesetzt. Der Prozess finde unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Über das Datum des Prozesstermins hatte zuvor bereits der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet.

Die Staatsanwaltschaft wirft Drach versuchten Mord und vier Raubüberfälle vor. 2018 und 2019 soll er Geldtransporter in Frankfurt und Limburg sowie zwei weitere in Köln überfallen haben. Bei der Tat in Frankfurt soll der heute 61-Jährige einen Geldboten durch einen Schuss schwer verletzt und dessen Tod billigend in Kauf genommen haben, wie es in der Anklage steht.

Zwei Überfälle in Hessen

Drach soll den Geldboten im November 2019 an seinem Transporter vor dem Ikea-Möbelhaus im Stadtteil Nieder-Eschbach abgepasst und ihm eine Kassette mit Bargeld entrissen haben. Bei der anschließenden Rangelei schoss er dem Boten laut Anklage in den Oberschenkel. Der Mann musste operiert werden.

Spurensicherung vor dem Ikea in Frankfurt-Nieder-Eschbach (Archiv). Bild © picture-alliance/dpa

Nachdem Drach zunächst nur wegen drei Taten angeklagt war, wurde ihm im November auch ein Überfall in Limburg zur Last gelegt. Auf einem Supermarktparkplatz soll Drach im September 2018 einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit einem Sturmgewehr bedroht und ihm einen Geldkoffer mit rund 90.000 Euro gestohlen haben. Ein Komplize fuhr mit ihm in einem Fluchtfahrzeug davon, den Wagen steckten sie den Ermittlern zufolge danach in Brand.

In den Niederlanden geschnappt

Da der aus Nordrhein-Westfalen stammende Drach keinen festen Wohnsitz hatte, schloss sich eine europaweite Fahndung an. Im vergangenen Februar schnappten ihn die Ermittler in den Niederlanden. Im Mai wurde er nach Deutschland ausgeliefert und sitzt seitdem in Köln in Untersuchungshaft.

Zusammen mit Drach wird ein mutmaßlicher Mittäter aus den Niederlanden in Köln vor Gericht stehen. Der 52-Jährige soll ihm bei den Überfällen in Limburg, Köln und Frankfurt geholfen haben.

Drach erpresste mit Entführung Millionenbetrag

Für die Behörden ist Drach kein Unbekannter: 1996 hatte er internationale Aufmerksamkeit erregt, als er zusammen mit Komplizen den Erben der Hamburger Tabak-Dynastie Reemtsma, Jan Philipp Reemtsma, entführte und eine Millionensumme erpresste. Dafür war er zu vierzehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.