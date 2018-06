Am helllichten Tag hat sich ein Überfall auf einen Juwelier in der Gießener Innenstadt ereignet. Die Räuber wurden noch am Tatort festgenommen. Dabei ging es scheinbar heftig zur Sache.

Große Aufruhr in der Gießener City: Dort hat sich am Freitagvormittag ein Raubüberfall auf einen Juwelier ereignet. Vier Tatverdächtige seien festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher hessenschau.de mit. Die Räuber wurden den Angaben zufolge im Laden gestellt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort.

Viele Schaulustige verfolgten aus nächster Nähe das Geschehen. Fotos auf der Internetseite der Gießener Allgemeinen zeigen einen maskierten Täter, der mit hochgestreckten Armen am Fenster im Obergeschoss des Juweliers steht. Nach Informationen der Zeitung sollen Passanten oder der Geschäftsinhaber mit einer Krücke von außen die Ladentür verriegelt haben.

"Heftige Auseinandersetzungen" im Laden

Darüber hinaus schreibt das Blatt über "heftige Auseinandersetzungen" im Laden. Die Polizei konnte das zunächst nicht bestätigen. "Der genaue Tathergang wird erst noch ermittelt", so der Sprecher. Auch Angaben zu den Tätern könnten noch nicht gemacht werden. Zeugen würden derzeit vernommen. Die Beamten stellten bei den Tätern mindestens eine Schusswaffe sicher.

Der Laden befindet sich in der belebten Fußgängerzone im Seltersweg. Die Täter waren kurz vor elf Uhr in das Geschäft eingedrungen. Sie kamen aber nicht weit, wenig später klickten bereits die Handschellen. Die Kripo hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Sendung: hr-iNFO, 29.06.2018, 13 Uhr