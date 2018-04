Nach dem Überfall auf einen Juwelier in Bad Homburg sind auch die letzten beiden mutmaßlichen Räuber gefasst worden. Ihre zwei Komplizen waren schon zuvor festgenommen worden. Das Quartett hatte mit Äxten und Pfefferspray in dem Laden gewütet.

Die vier Männer, die am Dienstag ein Juweliergeschäft in Bad Homburg (Hochtaunus) überfallen haben sollen, sind alle in Polizeigewahrsam. Am Dienstagnachmittag seien auch die beiden letzten mutmaßlichen Täter gefasst worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Umfangreiche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen hätten zu der Festnahme geführt.

Beute bleibt verschwunden

Den Angaben zufolge wurden die 22 und 25 Jahre alten, aus Litauen stammenden Männer in Frankfurt geschnappt. Einzelheiten zu den Umständen der Festnahme wurden nicht mitgeteilt. Die Beute sei bislang nicht gefunden worden, hieß es weiter.

Bei dem Überfall am Dienstagvormittag waren die Täter nicht zimperlich vorgegangen. Ein als Kunde getarnter Räuber hatte zunächst einen Angestellten des Juweliergeschäfts nach dem Preis einer Uhr gefragt. Beim Öffnen einer Vitrine schubste der Räuber den Mitarbeiter weg und besprühte ihn mit Pfefferspray.

Vier Angestellte durch Pfefferspray verletzt

Anschließend öffnete der Täter drei Komplizen die Tür. Die zertrümmerten mit Äxten die Schaukästen und entnahmen mehrere Uhren. Insgesamt wurden vier Mitarbeiter des Geschäfts durch das Pfefferspray verletzt.

Einen 24-Jährigen, der zu Fuß geflüchtet war und einen 42 Jahre alten Verdächtigen in einem Fluchtauto schnappte die Polizei schon kurz nach dem Überfall.

Sendung: hr-iNFO, 11.04.2018, 17.00 Uhr