Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag einen Taxifahrer in Marburg überfallen.

Der Fahrgast ließ sich zunächst zu einem Ziel in der Innenstadt bringen und zog dann eine Pistole, wie die Polizei am Montag berichtete. Er forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen, erbeutete rund 300 Euro und flüchtete dann in Richtung Oberstadt. Die Polizei sucht Zeugen.