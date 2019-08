Ein Unbekannter hat am späten Donnerstagabend eine Prostituierte in Frielendorf (Schwalm-Eder) überfallen.

Der maskierte Räuber klingelte an der Terminwohnung der Frau und bedrohte sie mit einer Pistole, wie die Polizei am Freitag berichtete. Während eines Gerangels schlug der Täter die 53-Jährige mit der Waffe auf den Kopf. Anschließend flüchtete der Mann aus der Wohnung. Die Frau kam mit einer Kopfwunde in die Klinik.