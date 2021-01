Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Supermarkt in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) sind vier Männer festgenommen worden.

Die Männer im Alter zwischen 19 und 60 Jahren sollen am Mittwochabend einen Mitarbeiter mit einer Pistole und Pfefferspray bedroht und Geld gefordert haben, so die Polizei am Donnerstag. Sie flüchteten zunächst mit den Tageseinnahmen.