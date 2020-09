Bei einem Überfall in einem Autohaus in Wiesbaden hat ein Mann am Samstagvormittag mehrere Tausend Euro erbeutet.

Nach Angaben der Polizei vom Montag bedrohte er eine Angestellte mit einem unbekannten Gegenstand, zwang sie, den Tresor zu öffnen und stahl das Bargeld. Er floh unerkannt.