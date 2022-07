Auf einem im Internet kursierenden Handyvideo hat sich das Opfer eines Überfalls in Frankfurt erkannt.

Der 35-Jährige habe sich am Montag gemeldet, so die Polizei am Dienstag. Er war Anfang Juli nach einer Tour durch das Bahnhofsviertel von zwei unbekannten Männern zusammengeschlagen und beraubt worden und konnte sich kaum daran erinnern.