Über ein Baugerüst vor ihrem Fenster ist eine 43 Jahre alte Frau vor einem Räuber in ein Nachbarhaus geflohen.

Der Mann sei am vergangenen Freitag zu einem Termin in die beruflich genutzte Wohnung der Frau gekommen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Plötzlich habe er mit Gewalt Geld gefordert. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Im Nachbarhaus bekam sie Hilfe. Der unbekannte Räuber flüchtete. Einen ähnlichen Überfall hatte es den Angaben zufolge am Tag zuvor in Frielendorf (Schwalm-Eder) gegeben.