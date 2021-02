Ein mit einem Baseballschläger bewaffeneter Unbekannter hat am Sonntagabend eine Tankstelle in Kassel überfallen.

Der Täter bedrohte einen 24 Jahre alten Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld sowie einiger Stangen Zigaretten. Mit der Beute in noch unbekannter Höhe floh der Dieb zu Fuß. Verletzt wurde niemand, so die Polizei am Montag.