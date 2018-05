zum Artikel Unglück im Raunheimer Baggersee : Retter stellen Suche nach ertrunkenem Schwimmer ein

Raunheim: In einem See in Raunheim ist ein 23-jähriger Mann vermutlich ertrunken. Er war an einer Stelle ins Wasser gesprungen, an der starke Strömungen herrschten. Die Suche nach ihm wird aus Gefahrengründen nicht mehr fortgesetzt. [mehr]