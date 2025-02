Übergriff in Wiesbaden: Unbekannter belästigt Frauen in Linienbus

Ein Unbekannter hat am Freitagmittag zwei junge Frauen in einem Linienbus in Wiesbaden sexuell belästigt.

Veröffentlicht am 23.02.25 um 12:06 Uhr









Nach Polizeiangaben vom Sonntag machte er obszöne Bemerkungen und versuchte zudem, die Frauen anzufassen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls in dem Bus der Linie 5.